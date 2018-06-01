В Тюмени озеленят мосты и развязки

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

У перегруженных транспортом мостов и развязок в Тюмени высадят деревья и кустарники – ивы, липы и сирень. Об этом рассказал начальник управления по экологии департамента городского хозяйства Сергей Нефедов.

"Это направление работы было определено Александром Моором еще в мае 2018 года. И сейчас при взаимодействии с департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени реализуются проекты по озеленению транспортных развязок областного центра", - рассказал начальник управления по экологии департамента городского хозяйства Сергей Нефедов.

Он отметил, что сегодня у мостов и развязок с плотным транспортным потоком остаются большие свободные площади, и они пригодны для посадки деревьев и кустарников. Озеленение этих участков с применением решений ландшафтного дизайна и грамотным подбором видов и пород насаждений значительно повысит внешнюю привлекательность города.

Однако имеет большое значение не только количество посадок, но и их качество. Как показывает практика, на территории Тюмени издавна сложился определенный породный состав, приспособленный к местным климатическим особенностям. В Тюмени хорошо приживаются многочисленные разновидности липы, ивы и сирени.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Всего в план озеленения города на 2018 год включено более 35 пород. А то, что все эти деревья приезжают из местных питомников, не только экономит бюджетные средства, но и повышает их шансы удачно прижиться в привычном климате.

"В настоящее время уже проектируется генеральная схема озеленения Тюмени, в нее войдут, в том числе, и эти объекты. Кроме очевидной пользы для экологической обстановки Тюмени, это добавит городу эстетики и красоты. Высший пилотаж - так рассчитать посадку цветущих кустарников, чтобы вслед за одним сразу начинал цвести другой и такой зеленый уголок радовал глаз весь сезон. Учитываться будет и цветовая гамма стволов деревьев, чтобы они выглядели привлекательно и гармонично даже осенью и зимой", - подытожил Нефедов.

Николай Ступников