Фестиваль "Экстрим ЭКСПО" представит новые виды спорта на День города

фото ТГМЦ фото ТГМЦ

Всероссийский фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим ЭКСПО" представит новые виды спорта в День города, 28 июля, сообщают организаторы.

"В этот раз ежегодная выставка современных видов спорта снова соберет сильнейших спортсменов страны и презентует новые для Тюмени площадки, о которых подробно расскажем позже", – отметил глава "Союза экстремальных видов спорта" Иван Шмонин.

В рамках третьего летнего фестиваля "Экстрим ЭКСПО" в центре города также появятся площадки с традиционными спортивными направлениями фестиваля: парашютный спорт, вейкбординг, чирлидинг, RC Drift, сноуборд, скалолазание, а также эндуро-кросс и другие.

Напомним, впервые фестиваль экстремальных видов спорта состоялся на День города в 2016 году. Ежегодно мероприятие собирает до 200 тыс. зрителей и пользуется популярностью жителей и гостей города, как зрелищное спортивное событие. В 2017 году "Экстрим ЭКСПО" вошел в Топ-10 лучших российских спортивных фестивалей лета – рейтинг составлен аналитическим агентством "ТурСтат" по результатам исследования популярности фестивалей у любителей спорта и активного отдыха в России.