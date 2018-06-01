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Фестиваль "Экстрим ЭКСПО" представит новые виды спорта на День города

Спорт, 11:43 29 июня 2018

фото ТГМЦ

Всероссийский фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим ЭКСПО" представит новые виды спорта в День города, 28 июля, сообщают организаторы.

"В этот раз ежегодная выставка современных видов спорта снова соберет сильнейших спортсменов страны и презентует новые для Тюмени площадки, о которых подробно расскажем позже", – отметил глава "Союза экстремальных видов спорта" Иван Шмонин.

В рамках третьего летнего фестиваля "Экстрим ЭКСПО" в центре города также появятся площадки с традиционными спортивными направлениями фестиваля: парашютный спорт, вейкбординг, чирлидинг, RC Drift, сноуборд, скалолазание, а также эндуро-кросс и другие.

Напомним, впервые фестиваль экстремальных видов спорта состоялся на День города в 2016 году. Ежегодно мероприятие собирает до 200 тыс. зрителей и пользуется популярностью жителей и гостей города, как зрелищное спортивное событие. В 2017 году "Экстрим ЭКСПО" вошел в Топ-10 лучших российских спортивных фестивалей лета – рейтинг составлен аналитическим агентством "ТурСтат" по результатам исследования популярности фестивалей у любителей спорта и активного отдыха в России.

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# День города , новые площадки , спорт , экстрим

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