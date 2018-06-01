Управление Россельхознадзора по региону будет работать в выходные дни

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В стандартном режиме с 8 до 17 часов будет работать 30 июня и 1 июля управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, сообщает ведомство.

Изменение режима работы связано с официальным переходом на новые условия выдачи ветеринарно-сопроводительных документов и необходимостью оперативного реагирования на возникшие у хозяйствующих субъектов вопросы по получению доступа к системе "Меркурий"

Напомним, с 1 июля оформление ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные государственному ветеринарному надзору товары на территории России будет проводиться в электронной форме с использованием Федеральной государственной информационной системы "Меркурий".

Получить доступ и начать работу в системе "Меркурий" незамедлительно должны все участники оборота продукции – это производители сырья, переработчики, торговые предприятия, а также столовые, рестораны и социальные учреждения: школы, больницы, детские сады и так далее, где происходит приготовление пищи из продукции животного происхождения. Для этого необходимо заполнить заявление с указанием всей необходимой информации.

На электронную ветеринарную сертификацию будет переведена только та продукция, на которую в настоящее время оформляют бумажные ветсертификаты.