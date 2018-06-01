Мошенники в Тюмени провернули аферу с землей

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За крупное мошенничество с землей в Тюмени будут судить двоих местных жителей. Ущерб от аферы составил более 3,8 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, еще в 2012 году двое мужчин, использовали фиктивный приказ совхоза им. Калинина о выделении в 1969 году бабушке одного из них в Тюмени участка по ул. Щербакова площадью 4 тыс. 500 кв. м для строительства и подсобного хозяйства. Они зарегистрировали на нее право собственности. В 2013 году земельный участок был продан.

Мошенники причинили департаменту имущественных отношений Тюменской области ущерб на сумму более 3,8 млн рублей.

Афера вскрылась в 2016 году. Новый землевладелец обратился в суд с иском к департаменту имущественных отношений о разделе земельного участка. Но в суде выяснилось, что бабушка в совхозе им. Калинина никогда не работала, и выделить себе участок никогда не просила. Более того, оказалось, что спорная земля вообще не входила в состав совхоза и это были городские земли.

Тогда департамент имущественных отношений предъявил встречный иск о признании договора купли-продажи земельного участка недействительным. Суд иск удовлетворил. А в апреле 2017 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд.