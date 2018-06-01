  • 29 июня 201829.06.2018пятница
  • USD63,2910
    EUR73,0884
  • В Тюмени 21..23 С 5 м/с ветер северный

Мошенники в Тюмени провернули аферу с землей

Общество, 13:21 29 июня 2018

Фото sledcom.ru

За крупное мошенничество с землей в Тюмени будут судить двоих местных жителей. Ущерб от аферы составил более 3,8 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, еще в 2012 году двое мужчин, использовали фиктивный приказ совхоза им. Калинина о выделении в 1969 году бабушке одного из них в Тюмени участка по ул. Щербакова площадью 4 тыс. 500 кв. м для строительства и подсобного хозяйства. Они зарегистрировали на нее право собственности. В 2013 году земельный участок был продан.

Мошенники причинили департаменту имущественных отношений Тюменской области ущерб на сумму более 3,8 млн рублей.

Афера вскрылась в 2016 году. Новый землевладелец обратился в суд с иском к департаменту имущественных отношений о разделе земельного участка. Но в суде выяснилось, что бабушка в совхозе им. Калинина никогда не работала, и выделить себе участок никогда не просила. Более того, оказалось, что спорная земля вообще не входила в состав совхоза и это были городские земли.

Тогда департамент имущественных отношений предъявил встречный иск о признании договора купли-продажи земельного участка недействительным. Суд иск удовлетворил. А в апреле 2017 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество , прокуратура , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:00 29.06.2018Паспорта готовности многоквартирников должны быть получены до 15 сентября
14:38 29.06.2018Жители старой Лесобазы не спешат попасть в программу расселения
14:05 29.06.2018Зону электронного правительства откроют на площади 400-летия Тюмени
13:54 29.06.2018Управление Россельхознадзора по региону будет работать в выходные дни