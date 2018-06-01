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Акция "Твоя безопасность" проходит на Тюменской детской железной дороге

Общество, 17:00 29 июня 2018

фото rzd.ru

Акцию "Твоя безопасность" организовали для своих сверстников воспитанники Тюменской малой магистрали, сообщает СвЖД.

Юные железнодорожники во время движения поезда по экскурсионному маршруту рассказывают маленьким пассажирами и их родителям о правилах безопасного поведения на железной дороге, об ошибках и нарушениях, которые могут привести к трагическим последствиям. О недопустимости таких опасных увлечений, как зацеперство, поездки на крышах вагонов, селфи в непредназначенных для этого местах, ходьба по путям в наушниках.

Всем участникам акции раздают тематические памятки и календари, а тем, кто правильно ответит на вопросы специальной викторины – сувениры от ОАО "РЖД".

Акция продлится на детской железной дороге до конца летних школьных каникул. Основными участниками станут ребята из летних пришкольных лагерей, детских садов и центров дополнительного образования Тюмени и Тюменского района.

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# акция , железная дорога , Свердловская железная дорога

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