В Тюмени обсудили эффективные инструменты профилактики правонарушений

Фото пресс-службы губернатора Тюменской области Фото пресс-службы губернатора Тюменской области

Результаты профилактики правонарушений и противодействие распространению экстремизма среди молодежи в регионе обсудили на координационном совете по обеспечению правопорядка в Тюменской области, который 29 июня провел врио губернатора Александр Моор.

По информации начальника УМВД России по Тюменской области Юрия Алтынова, за пять месяцев 2018 года полицейские стали чаще выявлять экономические преступления, факты незаконного оборота оружия и сбыта наркотиков - раскрыто почти 600 наркопреступлений, возмещено более миллиарда рублей причиненного материального ущербу. При этом сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Принятые меры позволили снизить общий уровень преступности. Повысилась раскрываемость убийств, краж из квартир и разбойных нападений.

Обстановка, связанная с межнациональными отношениями, остается стабильной. На 7,1% снизилась преступность в местах массового пребывания людей благодаря работе дружинников, нарядов полиции и комплекса "Безопасный город". Ограничение продажи спиртных напитков и профилактическая работа с состоящими на учете гражданами позволила ощутимо снизить "пьяную" преступность - почти на 7%. Уменьшилось и число погибших в ДТП людей.

Фото пресс-службы губернатора Тюменской области Фото пресс-службы губернатора Тюменской области

Подростковая преступность за пять месяцев 2018 года сократилась почти на 13%. Достичь такого результата помогли согласованные действия полиции и органов исполнительной власти. На 56% уменьшилось число правонарушений, совершенных молодыми людьми в состоянии алкогольного опьянения, реже стали преступать закон и ранее судимые подростки. Надзорные органы следят не только за несовершеннолетними, но и за их родителями - к административной ответственности за неоднократное нахождение детей на улице в ночное время привлекли 90 взрослых.

Основными причинами того, что подростки идут на преступление, Юрий Алтынов назвал отсутствие контроля за их поведением со стороны родителей и упущения в организации ранней профилактики. Он подчеркнул, что нужно и дальше работать над профилактикой правонарушений в подростковой среде и призвал к эту всех уполномоченных лиц. Не стоит забывать и об обучении детей безопасному использованию сети Интернет - тюменские полицейские вместе с другими ведомствами с января по май провели 328 бесед и лекций на эту тему с подростками и родителями.

Директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер подчеркнул, что при содействии полиции удалось нормализовать ситуацию с общим уровнем подростковой преступности, однако остаются точечные моменты, в том числе по отдельным территориям, где надо подбирать иные методы профилактической работы - это Тобольск, Голышманово и Ишим. В школах области проводят лекции и классные часы на тему профилактики экстремизма, в студенческой среде больше внимания уделяют индивидуальной работе с молодыми людьми. Никаких массовых проявлений экстремистских настроений среди учащихся нет.

Фото пресс-службы губернатора Тюменской области Фото пресс-службы губернатора Тюменской области

Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский напомнил, что межведомственный проект по привлечению добровольцев к поиску вредоносного контента в Интернете, который действует в регионе не первый год, получил высокие оценки на уровне общественных палат и органов федеральной власти. Благодаря такой работе особых всплесков информации и негативной активности в соцсетях и на сайтах в области не зафиксировано. Специалисты активно работают с молодежными сообществами, меняют характер традиционных мероприятий и развивают абсолютно новые направления, такие как киберспорт. Это помогает вовлечь еще больше людей позитивную деятельность. Как результат - 46 молодежных сообществ региона в 2018 году уже получили президентские гранты на реализацию инициатив на общую сумму 24 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2017 году.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев подчеркнул: все, что касается молодежи и профилактики ее вовлечения в деструктивные сообщества - это одна из главных задач правительства и всех уполномоченных органов. Необходимо вовлекать в эту работу и в различныке проекты, которых в регионе большой выбор, некоммерческие организации. Все, кто работает с молодежью, должны уделять этому направлению больше внимания.

Фото пресс-службы губернатора Тюменской области Фото пресс-службы губернатора Тюменской области

Рассмотрели на координационном совете и вопрос о деятельности народных дружин. По данным Юрия Алтынова, в региональном реестре на 1 июня 2018 года числится 267 народных дружин, в их составе более 1 тыс. 900 дружинников и четыре народные дружины из числа представителей казачьих обществ численностью около 89 казаков. Добровольцы патрулируют территории вместе с участковыми и в составе нарядов ППС.

С начала года с помощью дружинников задержали троих преступников и выявили 1 тыс. 258 административных правонарушений. Усилиями казаков пресекли 1 тыс. 994 административных правонарушений. Конные казачьи патрули особенно эффективно зарекомендовали себя в патрулировании садоводческих обществ.

"УМВД поддерживает предложение о проведении конкурса "Лучший дружинник", который будет способствовать повышению уровня подготовки дружинников, а также их заинтересованности в совершенствовании навыков и умений", - сообщил Юрий Алтынов.

"У нас есть десятки случаев, когда дружинники действительно помогают людям и отлично выполняют свою работу. Мы рассказываем о хороших учителях и врачах, но и дружинники на службе рискуют своей жизнью и тоже заслуживают уважения", - отметил вице-губернатор и предложил добавить в конкурс номинацию "Лучшая дружина" и больше рассказывать об их работе в СМИ и соцсетях.

Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров обратил внимание на необходимость усиления профилактической работы на всех уровнях.

Отдельно на совещании рассмотрели состояние правопорядка в сфере профилактики правонарушений в Заводоуковском городском округе.

Фото пресс-службы губернатора Тюменской области Фото пресс-службы губернатора Тюменской области

В заседании координационного совета также приняли участие начальник регионального управления ФСБ России по Тюменской области Игорь Кочнев, врио руководителя Следственного управления СК России по Тюменской области Ахмед Асхабов, федеральный инспектор по Тюменской области Владимир Черепанов, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области Кабдула Хайдаров, врио начальника УФСИН России по Тюменской области Сергей Кусакин, заместитель начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Тюменской области Валерий Лопатин, врио начальника Тюменской таможни Уральского таможенного управления Денис Мосолов, военный прокурор Тюменского гарнизона Олег Абдуллин, и.о. Тюменского транспортного прокурора Анатолий Орлов, руководитель Тюменского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Салманов, начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в Тюменской области Сергей Халюзев, а также представители региональной и муниципальной власти.

Дарья Казакова