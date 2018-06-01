Политические партии региона готовятся к выборам губернатора

фото: ЦИК РФ фото: ЦИК РФ

Один человек выдвинулся для участия в выборах губернатора Тюменской области. Им стал депутат Тюменской областной думы от КПРФ Иван Левченко. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Активность, по словам руководителя избиркома, проявляют и другие партии.

"Знаем, что конференцию провели в "Справедливой России". Созданная в Тобольске "Партия социальной защиты" может выдвинуть кандидата. ЛДПР пока не планирует принимать участие в выборах губернатора, не знаю как они дальше сориентируются. Примерно 18 июля будет определенность у "Единой России"", - сообщил Игорь Халин.

Он напомнил, что губернатор Тюменской области избирается путем прямого голосования, в выборах принимают участие жители трех субъектов – юга Тюменской области, ХМАО-Югры и Ямала - всего более 2,5 млн человек.

Последний день подачи документов для регистрации кандидатов для участия в выборах губернатора региона – 30 июля до 18 часов. Предвыборная агитация начнется 11 августа.

Татьяна Ковалева