Зарубежные и российские райдеры проведут мастер-класс для тюменцев

www.rola-kolo.zp.ua www.rola-kolo.zp.ua

Открытый городской мастер-класс по роллер-спорту с приглашенными райдерами форума "Sib Sub inline camp 2018" начнется в 15 часов на площади 400-летия Тюмени 4 июля, сообщает ДТиС "Пионер".

Принять участие в интерактивном мероприятии, включающем автограф-сессию, смогут все желающие, имеющие роликовые коньки.

С тюменцами встретятся приглашенные гости – опытные роллеры из разных стран: Монтре Ливингстон, Нильс Янсонос, Ричи Эйслер, Джош Гловицки, Дмитрий Соколов, Станислав Латынцев, Тимофей Люляков и воспитанники "Спортекс" (Красноярск), Андрей Разумовский (Москва). Мероприятие начнется с показательных выступлений признанных мастеров роллер-спорта. Затем участники разделятся на команды, с каждой из которых по авторской методике будет работать один из российских роллеров и один из зарубежных гостей.

Тюменцы, увлекающиеся катанием на роликах, смогут улучшить свою технику, научиться нескольким трюкам и получить заряд позитивных эмоций от общения с единомышленниками и звездными наставниками. А после мастер-класса состоится автограф-сессия. Также будет организован пресс-подход с участием приглашенных райдеров и представителей органов власти.

Напомним, международный субкультурный спортивный форум "SibSub Inline camp 2018" пройдет в Тюмени со 2 по 7 июля. Мероприятие соберет более 70 ребят, увлекающихся катанием на скейтбордах и роликах со всей страны, а также зарубежных звезд роллер-спорта.

Участники разместятся в палаточном лагере в лесу на территории спортивно-оздоровительной базы "Олимпия". Гостей ждут DIY споты, скейтпарк, вечера у костра и незабываемая атмосфера единения людей, влюблённых в роллерблейдинг.

Международный субкультурный спортивный форум "SibSub Inline camp 2018" проходит при поддержке Фонда президентских грантов, а также Правительства Тюменской области, Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ТО ДО "Дворец творчества и спорта "Пионер". По итогам первого конкурса Фонда президентских грантов среди некоммерческих организаций в 2018 году проект был отмечен как лучшая социальная инициатива среди 9 тыс. участников по направлению "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни". Размер гранта составил более 400 тыс. рублей.