Александр Моор вручил ключи от новых автомобилей бригадам скорой помощи

Фото областного департамента здравоохранения Фото областного департамента здравоохранения

Скорая медицинская помощь – одна из самых востребованных служб в Тюменской области. От работы врачей и фельдшеров зависит спасение жизни и здоровья людей. Об этом на торжественной церемонии вручения ключей от новых автомобилей скорой и неотложной помощи заявил врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

"От скорости реагирования и принятия решения, от времени прибытия к пациенту и доставки его в стационар зависит многое. Именно поэтому в Тюменской области обновление автопарка скорой помощи осуществляется на плановой и регулярной основе. Это является одним из приоритетов деятельности регионального правительства. Так будет и дальше, потому что это важно для каждого жителя региона", - подчеркнул врио главы региона.

Александр Моор вручил бригадам ключи от 27 новых автомобилей. В их числе – 23 машины скорой помощи для учреждений Тюмени и юга области, а также центра медицинских катастроф и перинатальных центров. Ключи от четырех машин получили представители клиник Тюмени.

"Уверен, что наша скорая медицинская помощь станет еще более надежной и мобильной во благо жителей Тюменской области", - добавил Александр Моор.

Главный врач областной больницы №11 Алексей Белов поблагодарил правительство региона за приобретение автомобилей скорой помощи.

"В Голышмановский район сегодня поступят три новых машины, их мы направим в филиалы больницы в Омутинском, Аромашевском и Юргинском районах. Эти автомобили очень ждут жители сел. В июне мы уже получали 15 новых единиц транспорта, все они обладают и вместимостью, скоростью и комфортом", - отметил Алексей Белов.

Он передал слова благодарности и от лица жителей и пациентов районных больниц, для которых в работе скорой важна не только каждая минута, но и исправность приборов и оборудования.

Отметим, по качеству специализированного транспорта Тюменская область занимает ведущие позиции в стране, так как региональное правительство обновляет автопарк службы в плановом режиме. Но специфика работы скорой такова, что машины используются очень интенсивно и в течение пяти лет вырабатывают свой ресурс. Поэтому вновь прибывший транспорт будет востребован и придет на замену устаревшему, что повысит надежность автопарка.

Всего автопарк скорой медицинской помощи Тюменской области пополнился на 137 автомобилей российского производства. 110 из них уже поступили в медицинские учреждения Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, Голышманово, сел Исетское, Нижняя Тавда, Ярково, Вагай, Казанское и Уват, а также в филиалы районных больниц. Среди новых автомобилей – 23 машины скорой помощи марок ГАЗ, "Соболь" и "Форд", и 114 санитарных автомобиля ГАЗ, "Лада-Ларгус", УАЗ, "Соболь".

Любовь Голышева