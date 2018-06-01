Жители старой Лесобазы не спешат попасть в программу расселения

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В 20 домах по ул. Камчатской в Тюмени собственники квартир еще не приняли решение об обследовании зданий для признания их аварийными или сорвали общие собрания, сообщает администрация города.

27 июня с жителями района встретился заместитель главы администрации города Павел Перевалов.

Решение о разработке программы по отселению жителей из 84 домов по ул. Камчатской было принято еще в марте 2018 года. Признание всех домов аварийными - ее основное условие. После всех процедур оформления документов, придет время для принятия программы отселения. Программа будет рассчитана на пять лет. Каждый год дома будут расселять согласно очереди, место в которой будет зависеть от даты признания жилья аварийным.

Четыре месяца проходили общие собрания жителей. Собственники принимали решения, утверждали стоимость обследований домов для официального экспертного заключения об их состоянии. Документы рассматривает межведомственная комиссия по признанию домов аварийными. Это обязательное условие для формирования программы расселения. Каждый собственник пропорционально доле собственности должен оплатить обследование. Его стоимость, приходящаяся на одну квартиру, составляет от 1 тыс. 800 до 5 тыс. 500 рублей в зависимости от площади. Выплатить эту сумму можно будет в рассрочку. За тех, кто занимает помещение по договору социального найма, а это львиная доля собственников, оплату осуществит бюджет.

Павел Перевалов сообщил жильцам, что механизмов возмещения выплаченных сумм несколько, а нуждающиеся могут претендовать на материальную помощь. По закону, когда комиссия признает дома аварийными, собственники освобождаются от взносов за капитальный и текущий ремонты, а также оплачивают 50% услуг по содержанию. Это позволит жителям возместить потраченные на обследование дома средства.

Также на встрече была названа необычная причина, по которой люди не хотят принимать решение на общем собрании: "нет желания переезжать из дома, нас и так все устраивает". По таким домам работа также будет продолжена, но если собственников не удастся переубедить, такие дома в пятилетнюю программу расселения не войдут.

На сегодняшний день из 86 многоквартирных домов в границах улиц Камчатская, Энтузиастов - 39 признаны аварийными и подлежащими сносу. По 29 домам ведется обследование технического состояния, по 18 в третий раз инициированы общие собрания собственников по вопросу технического обследования.

Регулярные встречи с жителями старой Лесобазы будут продолжаться до утверждения и начала реализации пятилетней программы расселения.