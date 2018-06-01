Университет старшего поколения ждет ишимцев золотого возраста

Фото Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Фото Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова

Около 100 пенсионеров посетили университет для старшего поколения с момента его открытия в апреле 2018 года в Ишимском музейном комплексе им. Петра Ершова. Очередное занятие слушателей состоится 1 июля.

Это сообщество объединяет жителей Ишима пенсионного возраста, выбирающих активную и содержательную жизнь. В университете все как в настоящем образовательном проекте. На базе музейного комплекса проводятся три курса: "История родного края", "Культура и искусство", "Декоративно-прикладное искусство". Занятия на курсах – это синтез лекций, практической работы и выездных семинаров.

На сегодняшний день в музее активно проходят занятия факультета "История родного края". Слушатели побывали на тематических лекциях - "Ишим в годы войны", "Купечество и его роль в жизни Ишима" и "Великий сказочник Ершов".

"Очередное занятие для любителей истории родного города называется "Ишим: становление города". Прийти на обучение может любой желающий – это пенсионеры, люди с ограниченными физическими возможностями. Мы будем говорить о том, как зародился наш город, развивался и что представляет из себя сейчас. Обязательно посетим выставки "Коркинский острог" и "Московско-Сибирский тракт", - рассказала заведующая отделом по культурно-просветительской работе учреждения Марина Зименовская.

Занятия в университете старшего поколения не ограничены музейным пространством. Активные горожане зрелого возраста изучают основы компьютерной грамотности, посещают клуб "Физкультпривет" на базе спорткомплекса "Локомотив" и вальсируют на ретро-танцах.

Инна Кондрашкина