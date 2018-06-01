Пенсионная реформа поможет сохранить "золотой" кадровый резерв России

Фото tyumen.er.ru Фото tyumen.er.ru

Реформа пенсионной системы в нашей стране позволит сохранить "золотой" кадровый резерв страны - трудоспособных женщин, находящихся в отличной форме, но вынужденных уходить на пенсию по возрасту в 55 лет. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала член Общественной палаты Российской Федерации Светлана Ярославова.

По ее словам, возраст выхода на пенсию фактически уже не соответствует средней продолжительности жизни, которая увеличилась на 14 лет. "Поскольку возраст выхода на пенсию оставался таким, как в далекие уже советские времена, возникла необходимость в изменениях, - рассказала Светлана Ярославова. – Но есть и еще одна причина - большинство пенсионеров в нашей стране остаются на рабочих местах продолжают работать. Позволить себе не работать могут немногие".

Выход на пенсию в 55 лет для женщины, по мнению Светланы Ярославовой – нонсенс. "В этом возрасте женщины только-только становятся свободны от воспитания детей, которые уже выросли, а главное, набрали значительный опыт и набор компетенций при том, что здоровье позволяет им работать и быть ценными сотрудниками", - отметила она.

А с учетом того, что продолжительность жизни у женщин превышает мужскую почти на 12 лет, можно говорить о своеобразной дискриминации, уверена Ярославова. "Ведь работающие женщины этого возраста – это "золотой" кадровый резерв страны. Именно на их плечах держится очень многое. Увидев стоящих в очереди в пенсионном фонде своих ровесниц, я была поражена их молодостью, здоровьем и внешним видом, - поделилась она. – И формулировка "пенсия по достижению старости" показалась мне убийственным унижением для них".

Кроме того, по мнению Светланы Ярославовой, перемены необходимы еще и в связи с тем, что в ближайшие 10 лет в России может возникнуть серьезный "кадровый голод". Однако пенсионная реформа нуждается в серьезной настройке и доработке под социальный ландшафт России, уверена Ярославова.

Николай Ступников