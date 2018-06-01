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Тюменские фанаты поддержат футболистов сборной России в прямом эфире

Общество, 10:24 30 июня 2018

img.gazeta.ru

Тюменские болельщики готовятся к просмотру новой игры сборной России на Чемпионате мира по футболу FIFA-2018. В день трансляции матча, 1 июля, в областной столице пройдёт прямой онлайн-эфир, приуроченный к новой игре нашей сборной. Увидеть трансляцию можно будет в интернете по ссылке: https://bit.ly/2KviNTg, а также в Киберарене Тюмени по адресу: проезд Геологоразведчиков 12а/1. Затем все собравшиеся смогут посмотреть футбольный матч, сообщает "Мой портал".

Соб. инф.

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