Тюменский пристав пойдет под суд за выписку подложных документов

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Судебного пристава, обвиняемого в служебном подлоге, осудили в Тюменском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в 2016 году у пристава на исполнении находились судебные акты о взыскании с трех жителей п. Боровский задолженности по транспортному налогу на общую сумму более 10 тыс. рублей. Еще один житель того же поселка должен был отдать страховой компании более 87 тыс. рублей в счет возмещения выплаченной страховой суммы за ДТП.

Пристав, не желая заниматься взысканием денег, составил документы об отсутствии у должников имущества. После этого вынес постановления об окончании исполнительных производств и возврате исполнительных документов взыскателям.

Служебные подлоги выявила в январе 2018 года прокуратура Тюменского района в ходе проверки. Прокуратура не поверила, что у боровчан, имевших транспорт, не нашлось имущества на 3 тыс. рублей, чтобы заплатить налог. По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело.

Должники даже не знали о возбуждении в отношении них исполнительных производств. Если бы знали, то добровольно бы погасили долги.

Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Приставу грозит лишение свободы на срок до двух лет.