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Мировые звезды роллер-спорта проведут в Тюмени мастер-класс

Спорт, 14:54 02 июля 2018

Фото областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике

Мастер-класс от экспертов форума "SibSub Inline camp 2018" пройдет на площади 400-летия Тюмени 4 июля. Мероприятие начнется в 15 часов, сообщает областной департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Тюменцы, увлекающиеся катанием на роликах, смогут улучшить свою технику и научиться некоторым трюкам. Во встрече примут участие звезда мировой роллер-сцены Ричи Эйслер из Канады, тренер самой известной в мире школы катания на агрессивных роликах "Flight School" Монтре Ливингстон, а также Нильс Янсонос, Джош Гловицки, Дмитрий Соколов, Станислав Латынцев, Тимофей Люляков и воспитанники "Спортекс", Андрей Разумовский.

Поучаствовать в мастер-классе смогут все любители роликовых коньков. В программе запланированы также интерактивные мероприятия и автограф-сессия.

Мастер-класс организуется в рамках Международного субкультурного спортивного форума "SibSub Inline camp 2018", который пройдет на территории спортивно-оздоровительной базы "Олимпия" со 2 по 7 июля. Мероприятие соберет более 60 участников, увлекающихся катанием на скейтбордах и роликах со всей страны.

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# роллеры , скет-парк SibSub

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