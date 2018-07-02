В Ноябрьске нашли тело утонувшего молодого человека

Фото vk.com/noyabrsk_24 Фото vk.com/noyabrsk_24

Тело пропавшего молодого человека обнаружили в пяти метрах от берега на озере у парогазовой электростанции в Ноябрьске, сообщает ИА "Север-Пресс".

19-летний молодой человек утонул в озере вечером 1 июля. В этом водоеме нельзя купаться, поскольку рядом находится высоковольтная линия. При этом, жители постоянно туда ездят, так как это единственный водоем с пригодным для отдыха берегом и теплой водой в черте города.

На прошлой неделе на Ямале мужчина из п. Харп спас тонущего рыбака, а в Новом Уренгое молодой человек вытащил из воды девочку.