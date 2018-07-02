  • 2 июля 20182.07.2018понедельник
  • USD62,7565
    EUR72,9921
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер северный

В Ноябрьске нашли тело утонувшего молодого человека

Происшествия, 19:17 02 июля 2018

Фото vk.com/noyabrsk_24

Тело пропавшего молодого человека обнаружили в пяти метрах от берега на озере у парогазовой электростанции в Ноябрьске, сообщает ИА "Север-Пресс".

19-летний молодой человек утонул в озере вечером 1 июля. В этом водоеме нельзя купаться, поскольку рядом находится высоковольтная линия. При этом, жители постоянно туда ездят, так как это единственный водоем с пригодным для отдыха берегом и теплой водой в черте города.

На прошлой неделе на Ямале мужчина из п. Харп спас тонущего рыбака, а в Новом Уренгое молодой человек вытащил из воды девочку.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ноябрьск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:17 02.07.2018 В Ноябрьске нашли тело утонувшего молодого человека
17:05 02.07.2018В Тобольске направят в суд дело о похищении и убийстве мужчины
17:01 02.07.2018Тополиный пух - причина пожаров
16:32 02.07.2018В Тюмени двухлетний малыш отравился средством от комаров