В Тобольске направят в суд дело о похищении и убийстве мужчины

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Расследование уголовного дела по факту похищения и убийства мужчины завершено в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, 29 января 2018 года обвиняемые познакомились в одном из заведений Тобольска, после чего решили продолжить общение в кафе "Джентльмен". Здесь между ними и 25-летним посетителем кафе возник конфликт.

Обвиняемые решили вывезти потерпевшего за город, чтобы напугать. Злоумышленники поместили потерпевшего в багажник автомашины и привезли в лес в районе п. Прииртышский. 27-летний обвиняемый топором нанес потерпевшему многочисленные удары, смерть мужчины наступила на месте происшествия. После убийства обвиняемые оттащили тело в лесной массив и с места преступления скрылись.

По горячим следам полицейским удалось установить и задержать злоумышленников.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.