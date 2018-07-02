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Из здания Роскомнадзора в Тюмени эвакуировали людей

Происшествия, 14:32 02 июля 2018

Фото ГУ МЧС России

50 человек эвакуировали из-за задымления на первом этаже здания управления Роскомнадзора по Тюменской области 2 июля, сообщает региональное МЧС.

Сообщение о дыме в здании на ул. Республики, 12 поступило на пульт дежурного в 10 часов 2 минуты, рассказал ИА "Тюменская линия" начальник пресс-службы МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

Сотрудники МЧС прибыли на место, огнеборцы вывели из здания 50 человек. Открытого огня не было. По предварительным данным, причиной задымления могли стать проблемы с электропроводкой. Специалисты устанавливают источник дыма.

Николай Ступников

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# МЧС , пожарные , Роскомнадзор

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