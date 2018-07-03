Молодежные театры Тюмени презентуют фестиваль "Сны улиц"

фото Молодежного театрального центра "Космос" фото Молодежного театрального центра "Космос"

Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" презентуют резиденты молодежного театрального центра "Космос" на площади Ленина 3 июля в 17 часов, сообщают организаторы.

В это время начнет работу интерактивная анимация и фотозона от театра "Мимикрия", а в 18 часов 30 минут театр танцевальных форм "Контраст" покажет хореографический спектакль "Река под рекой".

В конце июля фестиваль "Сны улиц" пройдет в Тюмени и городах юга области: 25 июля — Ишим, 26 июля — Ялуторовск, 27 июля — Заводоуковск, 29 — Тобольск. В областной столице молодежные театры выступят на День города 28 июля в Комсомольском сквере.

""Сны улиц" – это совершенно иная театральная культура. Уличный перфоманс – искусство без сценических рамок и границ. Мы выходим на улицу 3 июля, чтобы жители нашего города имели возможность прикоснуться к прекрасному и проникнуться атмосферой приближающегося фестиваля", — рассказала руководитель проектного офиса молодежного театрального центра "Космос" Марина Деликатная.

В 2018 международный фестиваль "Сны улиц" проходит в 13 раз и уже третий год расширяет свои границы поездками в другие города Тюменской области. Это событие представляет все разнообразие жанров уличных перфомансов: шествия на ходулях, музыкальные импровизации, трюковые экспромты, уличную клоунаду, современную хореографию, интерактивную игру с публикой, театр огня и другие виды уличного театра.