Молодежные театры Тюмени презентуют фестиваль "Сны улиц"
Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" презентуют резиденты молодежного театрального центра "Космос" на площади Ленина 3 июля в 17 часов, сообщают организаторы.
В это время начнет работу интерактивная анимация и фотозона от театра "Мимикрия", а в 18 часов 30 минут театр танцевальных форм "Контраст" покажет хореографический спектакль "Река под рекой".
В конце июля фестиваль "Сны улиц" пройдет в Тюмени и городах юга области: 25 июля — Ишим, 26 июля — Ялуторовск, 27 июля — Заводоуковск, 29 — Тобольск. В областной столице молодежные театры выступят на День города 28 июля в Комсомольском сквере.
""Сны улиц" – это совершенно иная театральная культура. Уличный перфоманс – искусство без сценических рамок и границ. Мы выходим на улицу 3 июля, чтобы жители нашего города имели возможность прикоснуться к прекрасному и проникнуться атмосферой приближающегося фестиваля", — рассказала руководитель проектного офиса молодежного театрального центра "Космос" Марина Деликатная.
В 2018 международный фестиваль "Сны улиц" проходит в 13 раз и уже третий год расширяет свои границы поездками в другие города Тюменской области. Это событие представляет все разнообразие жанров уличных перфомансов: шествия на ходулях, музыкальные импровизации, трюковые экспромты, уличную клоунаду, современную хореографию, интерактивную игру с публикой, театр огня и другие виды уличного театра.