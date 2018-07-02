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Лучший каменщик УФО живет и работает в Тюмени

Общество, 17:38 02 июля 2018

Алексей Макаров/фото Главное управление строительства Тюменской области

Каменщик СМП-280 Тюмени Алексей Макаров признан победителем окружного этапа Национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер-2018" в номинации "Каменщик", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Он представит Уральский федеральный округ на Всероссийском финале конкурса профмастерства, который пройдет в Москве в августе, накануне Дня строителя.

Ежегодный конкурс профессионального мастерства по ключевым строительным специальностям прошел в Екатеринбурге на территории строящегося объекта – ЖК "Макаровский квартал" 29 июня. Победителей определяли в семи номинациях: каменщик, плиточник, плотник, сантехник, сварщик, монтажник СПК, штукатур. В конкурсе приняли участие больше ста участников из городов Свердловской области, Тюмени и Челябинска.

В конкурсную комиссию вошли независимые эксперты строительных СРО. Возглавил конкурсную комиссию координатор Ассоциации "Национальное объединение строителей" по УФО Сергей Лекомцев. "Наша главная цель – поднять престиж строительной отрасли и строительных специальностей, дать возможность профессионалам своего дела продемонстрировать мастерство и получить заслуженные награды", – отметил он.

Основные критерии оценки конкурса – теоретическая и практическая подготовка, профессиональные навыки, умение на практике применять современные строительные технологии, инструменты, материалы, организация трудовой деятельности и соблюдение требований безопасности.

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# каменщик , конкурс , УФО

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