Молодые деревья и кустарники в Тюмени обильно поливают

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202 дерева и 4 тыс. 584 кустарника, высаженные по компенсационному озеленению в 2017 году, поливают обильно, сообщает администрация Тюмени.

Деревья и кустарники на Центральной площади, в сквере Юности, в районе транспортной развязки по проезду Геологоразведчиков, по ул. Бориса Опрокиднева поливают рабочие подрядной организации "Вереск". В обязанности рабочих входит прополка, рыхление и подсыпка приствольных лунок, поправка растяжек, вырезка сухих побегов, веток и полив. За сезон каждое молодое дерево и куст польют четыре раза. За один раз каждому понадобится 125 литров воды.

Всю растительность любимой зоны отдыха Тюмени – набережной Туры автоматически поливают в 6 утра. Протяженность системы автоматического полива составляет полтора километра. Совсем скоро в обслуживание МБК "Тюменьгормост" добавят два участка достроенной набережной: в районе Масловского взвоза и Никольского взвоза, по направлению к Свято-Троицкому монастырю. Пока они не оборудованы автополивом, рабочие вручную носят воду из реки или привозят на комбинированных дорожных машинах.

По словам директора Тюменьгормоста Николая Грибоедова, на набережной растут 26 тополей, большое количество сирени и десятки тысяч цветов. "Чтобы зеленые насаждения радовали жителей летом, еще в апреле мы начали чистить газоны от сухой травы, тем самым бодрить деревья и кустарники. Весной подкормили их, чтобы вместе с талой водой полезные вещества поступили к корням и сильные деревья и кустарники могли легче перенести летнюю жару", – уточнил Николай Грибоедов.

Каждый тюменский куст, дерево, газон или цветок, а только этим летом во всех округах высажено 775 тыс. бархатцев, петуний и других душистых символов лета, окружены заботой и вниманием озеленителей.