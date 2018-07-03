Профессиональный праздник тюменские почтовики отметят спецгашением
Фото УФПС Тюменской области
Специальное гашение художественным штемпелем "День российской почты" организовали тюменские почтовики.
Как сообщает УФПС по Тюменской области, поставить памятные оттиски можно в центральном отделении почтовой связи по адресу ул. Республики, 56.
Гашение почтовой продукции специальными штемпелями "День российской почты" и "Посткроссинг" продлится до 10 июля в окне №7 в часы работы отделения.
Художественный штемпель "День российской почты" был выпущен в 2013 году накануне профессионального праздника почтовиков. Тема штемпеля — "Объединяя город и село". На эскизе размещены контуры музея-усадьбы Колокольниковых в Тюмени. Автором начального эскиза стал тюменский реставратор Святослав Шитов.