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Профессиональный праздник тюменские почтовики отметят спецгашением

Общество, 10:05 03 июля 2018

Фото УФПС Тюменской области

Специальное гашение художественным штемпелем "День российской почты" организовали тюменские почтовики.

Как сообщает УФПС по Тюменской области, поставить памятные оттиски можно в центральном отделении почтовой связи по адресу ул. Республики, 56.

Гашение почтовой продукции специальными штемпелями "День российской почты" и "Посткроссинг" продлится до 10 июля в окне №7 в часы работы отделения.

Художественный штемпель "День российской почты" был выпущен в 2013 году накануне профессионального праздника почтовиков. Тема штемпеля — "Объединяя город и село". На эскизе размещены контуры музея-усадьбы Колокольниковых в Тюмени. Автором начального эскиза стал тюменский реставратор Святослав Шитов.

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# Почта России , спецгашение

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