Профессиональный праздник тюменские почтовики отметят спецгашением

Фото УФПС Тюменской области Фото УФПС Тюменской области

Специальное гашение художественным штемпелем "День российской почты" организовали тюменские почтовики.

Как сообщает УФПС по Тюменской области, поставить памятные оттиски можно в центральном отделении почтовой связи по адресу ул. Республики, 56.

Гашение почтовой продукции специальными штемпелями "День российской почты" и "Посткроссинг" продлится до 10 июля в окне №7 в часы работы отделения.

Художественный штемпель "День российской почты" был выпущен в 2013 году накануне профессионального праздника почтовиков. Тема штемпеля — "Объединяя город и село". На эскизе размещены контуры музея-усадьбы Колокольниковых в Тюмени. Автором начального эскиза стал тюменский реставратор Святослав Шитов.