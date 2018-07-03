ТюмГУ и Академия правосудия Казахстана подписали договор о сотрудничестве

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Договор о сотрудничестве подписали ТюмГУ и Академия правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан. Он предусматривает совместную научную деятельность и академические обмены, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Ректор Академии правосудия профессор Толеш Каудыров подчеркнул важность сотрудничества в условиях изменения подходов к подготовке правоведов в обоих странах и повышения качества юридического образования. Ректор ТюмГУ Валерий Фальков пригласил профессора Каудырова принять участие в составе делегации Академии правосудия в очередных, III Сибирских Правовых Чтениях, которые пройдут в ТюмГУ осенью 2018 года.

Стороны выразили заинтересованность в совместных научных исследованиях, публикациях по тематике БРИКС в специализированном журнале ТюмГУ “BRICS Law Journal”.

Исходя из единой культурной-исторической общности народов Сибири и Казахстана, добрососедских отношений государств, имеющих взаимную границу, близости целей трансформации экономики и модернизации общественной жизни, Республика Казахстан занимает приоритетное место в международной деятельности ТюмГУ. Уже заключено 12 договоров о сотрудничестве ТюмГУ с вузами Казахстана. Действуют программы академического обмена. В ТюмГУ обучается более тысячи студентов – граждан Казахстана, преимущественно по очно-заочной и дистанционной формам обучения. Проводятся совместные научные исследования биоразнообразия степей, гидрологии суши и качества воды, а также правоведения. В Центре тюркологии ТюмГУ под руководством Ханисы Алишиной проводится изучение тюркских заимствований в русском языке, а также языка и культуры казахов, проживающих в Западной Сибири.

Прямой рейс Тюмень – Астана позволяет надеяться на существенную активизацию академических обменов с вузами и научными центрами Казахстана.