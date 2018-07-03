В Тюменской области исчезают УК-двойники, имеющие схожие названия

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15 УК-двойников, имеющих схожие друг с другом названия, переименованы в Тюменской области с начала 2018 года, сообщает Государственная жилищная инспекция области.

Как уточнили в ведомстве, у каждой управляющей компании должно быть оригинальное фирменное название, не имеющее аналогов. Это позволит собственникам различать наименования, подобные ООО "Стандарт", ООО "УК "Стандарт", ООО "Стандрат+".

Все "стандарты" переименованы на такие как: ООО "УК "Сириус", ООО "УК "Аристократ", ООО "УК Звездный 72", ООО "Импульс", ООО "НОРД", ООО "Центум", ООО "Вега".