  • 3 июля 20183.07.2018вторник
  • USD63,1394
    EUR73,4690
  • В Тюмени 18..20 С 1 м/с ветер западный

Туристов предупредили о вспышке дифтерии в Украине

Общество, 16:16 03 июля 2018

фото medica-lab.ru

Вспышка дифтерии грозит Украине по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2018 – 2019 годах, сообщает Роспотребнадзор.

Первые два случая дифтерии на территории Луганской области, находящейся под контролем Украины, зарегистрированы с начала 2018 г. Однако серологические исследования, которые необходимы для подтверждения диагноза, не проводятся.

По данным ВОЗ, за последние три года Украина испытывает острую нехватку вакцины против дифтерии и кори, что неизбежно приведет к эпидемиологическим осложнениям.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и отмечает, что главной профилактической мерой в отношении дифтерии является иммунизация. В Российской Федерации прививки против этой инфекции проводятся в рамках национального календаря, охваты в течении последних лет составляют более 98 % при рекомендованном ВОЗ уровне – не менее 95 %.

Сотрудники ведомства просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дифтерия , Украина

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 03.07.2018Туристов предупредили о вспышке дифтерии в Украине
16:05 03.07.2018В Тобольске снова сняли фильм
15:54 03.07.2018В Тюмени попадут под запрет тридцать пять левых поворотов
15:43 03.07.2018Тюменская ФАС снизит количество проверок