Туристов предупредили о вспышке дифтерии в Украине

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Вспышка дифтерии грозит Украине по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2018 – 2019 годах, сообщает Роспотребнадзор.

Первые два случая дифтерии на территории Луганской области, находящейся под контролем Украины, зарегистрированы с начала 2018 г. Однако серологические исследования, которые необходимы для подтверждения диагноза, не проводятся.

По данным ВОЗ, за последние три года Украина испытывает острую нехватку вакцины против дифтерии и кори, что неизбежно приведет к эпидемиологическим осложнениям.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и отмечает, что главной профилактической мерой в отношении дифтерии является иммунизация. В Российской Федерации прививки против этой инфекции проводятся в рамках национального календаря, охваты в течении последних лет составляют более 98 % при рекомендованном ВОЗ уровне – не менее 95 %.

Сотрудники ведомства просят учитывать данную информацию при планировании поездок.