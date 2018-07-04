В палатке здоровья примут жителей улицы Бабарынка в Тюмени

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Палатка здоровья будет работать на площадке перед домом на ул. Бабарынка, 16а 4 июля с 10 до 15 часов, сообщает департамент здравоохранения администрации Тюмени.

Специалисты отделения медицинской профилактики городской поликлиники № 3 примут всех желающих.

В рамках профилактической акции жители района смогут сдать анализ крови экспресс-методом на холестерин и сахар. Им также измерят артериальное давление, рост, вес, объем талии. Специалист проведет осмотр кожных покровов с помощью дерматоскопа. Обследования позволят определить факторы риска, а также выявить заболевания на ранних стадиях. Участники акции получат консультацию по вопросам здорового образа жизни. Нуждающиеся в дальнейшем обследовании будут направлены в поликлинику.