В благоустроенном дворе на Севастопольской, 21 в Тюмени появятся две детские площадки

Две детские площадки и 60 парковочных мест получат после благоустройства двора жители домов 21 и 25 на ул. Севастопольской областного центра.

"В этом дворе мы решили отойти от стандартного прямоугольника, и одна из игровых площадок станет необычной скругленной формы", - рассказал исполняющий обязанности главы Ленинского административного округа Тюмени Евгений Триль.

По его словам, перед подрядчиком стоит нетривиальная задача при выполнении травмобезопасного покрытия и расстановке малых архитектурных форм. "Но получится достаточно интересно и будет выглядеть в итоге очень красиво. Все решения, в том числе расположение тротуаров и вторая детская площадка в песчаном исполнени,и согласовывались с жильцами домов", - отметил Евгений Триль. Несмотря на расхождения во мнениях, концепция благоустройства была принята и одобрена на общем собрании.

Еще одна особенность двора в том, что перед началом благоустройства здесь не проводили работы сетевые организации, поскольку проблем с инженерными коммуникациями, водой и теплоснабжением на этом участке нет. Завершение работ запланировано на 30 октября 2018 года.

Всего в текущем сезоне запланировано благоустройство 15 дворовых территорий Ленинского административного округа. К ноябрю преобразится сквер Александра Моисеенко, а также появятся зеленые уголки на улицах Киевской, 68, Мельникайте, 119, Домостроителей, 10.

Будет также благоустроен для отдыха карьер Северный на улице Пражской. По словам Евгения Триля, хотя купание в этом месте и запрещено, тюменцы смогут активно отдыхать на спортивной площадке. "На сайте администрации Тюмени горожане проголосовали за вариант скамеек в виде шезлонгов, на которых можно будет не только посидеть, но и позагорать", - отметил он.

Николай Ступников