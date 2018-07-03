Тюменский Росреестр зарегистрировал первый договор долевого строительства с эскроу

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Первый договор долевого участия в строительстве по новой системе финансирования с использованием счетов эскроу зарегистрировали специалисты управления Росреестра по Тюменской области.

Как пояснили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в пресс-службе ведомства, сделку заключили дольщик и застройщик новой очереди квартала "Новин" – девелоперская компания "Брусника".

Счет эскроу — специальный счет условного депонирования, на котором аккумулируются денежные средства до выполнения застройщиком определенных обязательств. Таким образом, вместо перевода денег напрямую застройщику, дольщик вносит их на специальный счет эскроу. Застройщик сможет получить деньги только после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию и передачи ее дольщику.

Ранее Сбербанк предоставил компании "Брусника" проектное финансирование с использованием счетов эскроу. Кредитная линия на 1,2 млрд рублей была открыта на строительство квартала "Новин".

За консультацией по вопросу государственной регистрации договоров долевого участия тюменцы могут обратиться в Росреестр по Тюменской области по телефону 8 (3452) 39-68-87.

Любовь Голышева