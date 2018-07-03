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Жителей и гостей Тюмени приглашают на автобусную экскурсию по вечернему городу

Общество, 17:00 03 июля 2018

ozero-cctv.com

Вечернюю экскурсию по Тюмени на двухэтажном автобусе организует музейный комплекс им. И.Я. Словцова 7 июля, отправление в 21 и 22 часа, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Во время экспресс-путешествия участники посетят старинные кварталы Тюмени: Тычковку, Сараи, Потаскуй, проедутся по Ямской слободе, полюбуются на вечерние огни моста Влюбленных и набережной, на классические формы Тюменского драматического театра.

Экскурсоводы расскажут, как в городе развлекалось купечество, кого называли "парижанами", когда появились первые автомобили, светофоры и автобусы. Обзорная прогулка будет интересна для всех, кто приехал в Тюмень в первый раз.

Стоимость билета составит 200 рублей на первом этаже автобуса и 300 рублей – на втором этаже. Для детей до 14 лет стоимость билета на втором этаже также составляет 200 рублей. Мероприятие не рекомендуется детям до шести лет.

Заказать экскурсию и узнать подробности можно по телефону +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372.

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# автобусная экскурсия , музей , Тюмень , экскурсия

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