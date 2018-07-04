Стартовал Всероссийский конкурс "Школа - территория здоровья"

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II Всероссийский конкурс "Школа – территория здоровья–2018" стартовал, сообщает Министерство просвещения РФ.

Конкурс проводится по номинациям: "Лучшая здоровьесберегающая школа" и "Лучший конспект урока/учебного занятия с применением здоровьесберегающих технологий".

К участию в конкурсе допускаются организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. К участию в конкурсе не допускаются победители конкурса 2017 года.

Конкурс проходит в три этапа. Первый этап - региональный проводится органами исполнительной власти субъектов РФ, которые осуществляют управление в области образования, до 10 сентября. Этап направлен на отбор финалистов – лучших представителей региона в каждой из номинаций.

Второй этап – федеральный – экспертиза конкурсных работ, поступивших по итогам проведения первого этапа (проводится заочно). С 10 сентября по 10 октября работы победителей регионального этапа будут оценены ведущими экспертами в сфере сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Третий этап конкурса – презентация работ победителей заочного отбора работ и церемония награждения победителей проводится очно в Москве 2 ноября.

Участие в конкурсе бесплатное.