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Руководителя тюменской фирмы осудят за многомиллионную неуплату налогов

Происшествия, 11:54 04 июля 2018

sledcom.ru

Предпринимателя, виновного в неуплате налогов на сумму более 21 млн рублей, осудят в Тюмени, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Генеральный директор компании "Новые технологии" отражал в налоговых декларациях заведомо ложные сведения по налогу на добавленную стоимость общества. В результате он уклонился от уплаты указанных налогов с организации на общую сумму более 21,5 млн рублей.

После чего с января 2015 по март 2016 года совершил ряд фиктивных финансовых операций по легализации денежных средств.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Лицо, осуществлявшее незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств, признана виновной. Ей назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок два года шесть месяцев и штрафа в размере 150 тыс. рублей.

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# налоги , предприниматель

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