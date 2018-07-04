Тюменская детвора нарисует добрый мир

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Конкурс детских рисунков "Добрый мир" объявляет портал "Тюмень – наш дом". Работы могут быть выполнены детьми и подростками до 17 лет в любом художественном стиле, сообщают организаторы.

Обязательное условие – выполнение рисунков на бумаге. Работы на стекле, глине, ткани, пластике, дереве и иных материалах не принимаются.

Рисунки принимают до 15 июля. По истечении срока приема работ будет объявлено закрытое голосование, которое продлится семь дней. По итогам голосования будут определены победители – по одному в каждой возрастной группе.

Отдать голос за понравившуюся работу могут только зарегистрированные пользователи портала "Тюмень – наш дом" (один голос с одного IP-адреса). Текущие итоги не будут отражаться в период голосования.