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Тюменская детвора нарисует добрый мир

Общество, 11:43 04 июля 2018

фото "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Конкурс детских рисунков "Добрый мир" объявляет портал "Тюмень – наш дом". Работы могут быть выполнены детьми и подростками до 17 лет в любом художественном стиле, сообщают организаторы.

Обязательное условие – выполнение рисунков на бумаге. Работы на стекле, глине, ткани, пластике, дереве и иных материалах не принимаются.

Рисунки принимают до 15 июля. По истечении срока приема работ будет объявлено закрытое голосование, которое продлится семь дней. По итогам голосования будут определены победители – по одному в каждой возрастной группе.

Отдать голос за понравившуюся работу могут только зарегистрированные пользователи портала "Тюмень – наш дом" (один голос с одного IP-адреса). Текущие итоги не будут отражаться в период голосования.

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# доброта , портал "Тюмень-наш дом" , рисунки

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