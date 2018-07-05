В Тюмени пройдет конкурс социальной рекламы

фото мультицентра "Моя территория" фото мультицентра "Моя территория"

Конкурс социальной рекламы "Медианаставник 2.0" от проекта "Шанс" стартовал в Тюмени. Тюменские видеографы, фотографы и сценаристы создадут социально значимый контент для подростков и их родителей, сообщает мультицентр "Моя территория".

6 июля в 17 часов начнется открытая встреча для создателей социального контента. Вместе с представителями власти — начальником ПДН УМВД России по Тюмени Ириной Коневой, членом Ассоциации работников правоохранительных органов Сергеем Васюковым и прокурором Тюменской области Владимиром Владимировым — участники обсудят шесть тем медиаконтента: профилактика суицидального поведения и протестных настроений, шоплифтинг, алкогольную, табачную и наркотическую зависимости. Также участники объединятся в группы и попробуют создать социальный продукт, а после презентуют идею и получат обратную связь экспертного жюри в виде советов и рекомендаций.

Любой желающий может создать социально значимый контент и принять участие в открытой встрече. Необходима предварительная регистрация через сервис TMN-ID.

Отметим, конкурс пройдет в четыре этапа: открытая встреча с региональными экспертами, очная защита сценариев, награждение победителей и реализация идей. Открыт прием заявок от молодых сценаристов. На первой встрече медийщики участвуют в генерационной сессии с педагогами, психологами и представителями власти, после чего приступят к созданию своего продукта. 20 июля пройдет очная защита. Реализацию идей берут на себя организаторы проекта "Шанс". Отметим, авторы лучших работ получат денежные призы.

Подробную информацию о проекте, а также социальную рекламу, созданную медианаставниками в 2017 году, можно найти на сайте шанс72.рф, или в группе во "Вконтакте".

Напомним, конкурс социальной рекламы проекта "Шанс" проходит в третий раз. За два года было создано 20 видеороликов, которые в сумме набрали более 2 млн просмотров в Интернете. А фотовыставку "В пьянстве нет героизма" посетили более 70 тыс. человек.