Учебники, ранцы и канцелярию тюменцы смогут купить на школьной ярмарке

Фото phototyumen.ru Фото phototyumen.ru

Выставка "Школьная ярмарка" пройдет в Выставочном зале Тюмени (ул. Севастопольская, 12) с 1 по 31 августа, сообщается на сайте "Тюменской ярмарки".

Ярмарка пользуется большой популярностью у населения. Уникальность ее в том, что на одной площадке будет собран полный ассортимент: одежда и обувь, учебники и канцелярия, ранцы, сумки, развивающие игры, школьная форма от ведущих фабрик по ценам производителя.

"Это очень удобно для родителей - в одном месте можно полностью подготовить и одеть своего ребенка к школе. Цены соответствуют всем категориям населения и рассчитаны на любой кошелек", - отмечают организаторы.

В настоящее время продолжается прием заявок на участие от производителей и представителей торговли. Выставка будет работать ежедневно в течение месяца с 10 до 19 часов по будням и с 10 до 18 часов в выходные дни.

Любовь Голышева