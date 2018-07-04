Тюменские ученые исследуют достоверность происхождения ямальских оленей

Фото правительства ЯНАО Фото правительства ЯНАО

Специалисты государственного аграрного университета Северного Зауралья проводят исследования для ямальских компаний, которые занимаются выращиванием и воспроизводством оленей. Об этом сообщила ректора вуза Елена Бойко.

"Специалисты университета проводят исследования на достоверность происхождения оленей в этих племенных хозяйствах - то есть проверяют, насколько дети соответствуют родителям. Только при наличии этой информации предприятие имеет право получить племенное свидетельство", - рассказала она.

Кроме того, вуз готовит специалистов для оленеводческих предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа.

По словам ректора вуза, в регионе, где хорошо развито оленеводство, эти кадры всегда будут востребованы.

Она добавила, что аграрный университет Северного Зауралья готовит кадры по самым разным направлениям. В их числе - инженерное, экологическое, ветеринарное, агрохимические направления, технологии производства и переработки сельхозпродукции.

Любовь Голышева