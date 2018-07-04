Тюменские ученые исследуют достоверность происхождения ямальских оленей
Специалисты государственного аграрного университета Северного Зауралья проводят исследования для ямальских компаний, которые занимаются выращиванием и воспроизводством оленей. Об этом сообщила ректора вуза Елена Бойко.
"Специалисты университета проводят исследования на достоверность происхождения оленей в этих племенных хозяйствах - то есть проверяют, насколько дети соответствуют родителям. Только при наличии этой информации предприятие имеет право получить племенное свидетельство", - рассказала она.
Кроме того, вуз готовит специалистов для оленеводческих предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа.
По словам ректора вуза, в регионе, где хорошо развито оленеводство, эти кадры всегда будут востребованы.
Она добавила, что аграрный университет Северного Зауралья готовит кадры по самым разным направлениям. В их числе - инженерное, экологическое, ветеринарное, агрохимические направления, технологии производства и переработки сельхозпродукции.
Любовь Голышева