Аромашевские подростки-близнецы спасли многодетную семью из огня

Фото МЧС России по Тюменской области Фото МЧС России по Тюменской области

Братья-близнецы спасли на пожаре многодетную семью в Аромашевском районе, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пожар произошел в жилом доме в с. Кротово. Сообщение о том, что на ул. Совхозной горит бревенчатый дом, поступило ранним утром. Пожарные подразделения незамедлительно приступили к тушению. Очагом возгорания стали сени дома, откуда огонь перекинулся внутрь жилища и грозил перебраться на соседние строения. Через 10 минут огнеборцы локализовали очаг пожара.

Жертв удалось избежать благодаря двум 16-летним братьям-близнецам - Льву и Леониду Емельяновым, оказавшимся у горящего дома до прибытия пожарных. Ребята знали, что в этом доме живет семья из пяти человек: муж с женой и трое их несовершеннолетних детей. Когда попытки докричаться до хозяев не увенчались успехом, братья приняли решение самостоятельно приступить к спасению людей. Парни перелезли через высокий забор. Лев голыми руками разбил окно, тем самым разбудив хозяина дома. Несколько секунд понадобилось домочадцам, чтобы понять, что выйти через дверь у них не получится: воздух был наполнен густым, едким дымом, а дверь охвачена огнем.

"Мы проснулись от звука разбивающихся окон. Когда я вышел в коридор, то увидел, что один из соседских парней разбил стекло на кухне, а другой в это время разбил окно в комнате девчонок. Я сначала не понял, что произошло. Жена открыла дверь в сени, там все было в огне. Мы немедленно бросились в комнату к детям, и я просто выбросил их на улицу", – рассказал хозяин дома Юрий.

После спасательной операции Льва увезли в больницу, где врачи из его рук и ноги достали осколки стекла и наложили швы.

Огонь уничтожил жилой дом общей площадью 80 кв. м. Предполагаемой причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.