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Около двух тысяч детей отдохнут в пришкольных лагерях Тюменского района

Общество, 16:27 05 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 700 школьников Тюменского района проведут еще одну летнюю смену в пришкольных лагерях.

Как сообщает управление образования, в районе стартовала вторая смена оздоровительных лагерей. По традиции для ребят были организованы праздничные концерты, на которых выступали не только вожатые и сотрудники лагерей, но и сами воспитанники, демонстрируя свои вокальные и сценические таланты и актерское мастерство.

На время организации смены вожатые и педагоги приготовили обширную программу, которая включает в себя культурные, спортивные, оздоровительные и просветительские мероприятия. Каждый день в лагере распланирован так, чтобы ребята могли всесторонне развиваться и полноценно отдыхать.

Вторая смена продлится до 22 июля.

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# летние каникулы , летний лагерь , Тюменский район

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