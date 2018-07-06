Тюменские спортсмены будут жить в палатках

фото центра "Фортуна" фото центра "Фортуна"

Детская смена военно-спортивного палаточного лагеря "ФОРТ-ПОСТ", организованная детско-юношеским центром "Фортуна" открывается 6 июля, сообщают организаторы.

Палатки расположатся в уникальном заповедном уголке с первозданным реликтовым сосновым бором на базе Ишимского санаторно-оздоровительного лагеря "Берендей".

Желающих жить в условиях леса стало намного больше – количество ребят в возрасте от 10 до 15 лет достигло 50 человек. Это воспитанники секций по рукопашному бою, тхэквондо, шахматам, студии современной хореографии.

За время проведения смены ребята посетят занятия по туризму и научатся преодолевать полосу препятствий, ориентироваться в лесу, освоят азы военной подготовки, обучатся навыкам выживания в экстремальных условиях и оказания первой помощи.

Они станут участниками спортивных и досуговых мероприятий, квест-игр и смогут посещать бассейн. Организаторы обещают, что у детей не будет ни одной свободной минутки, они получат массу незабываемых впечатлений.