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Тюменцы впервые участвовали в спартакиаде допризывной молодежи

Спорт, 08:51 06 июля 2018

фото Центра "Аванпост" во Вконтакте

Сборная команда Тюменской области впервые приняла участие во Всероссийской спартакиаде допризывной молодежи, которая проходила в Тамбове с 26 июня по 4 июля, сообщает Центр "Аванпост".

На старты по различным дисциплинам вышли 49 команд субъектов России. Ребята преодолели следующие испытания: стоевой смотр, сборка/разборка стрелкового оружия, соревнования по стрельбе, бег на 60 и 100 метров, на 3000 метров, метание гранат, прыжки в длину, заплывы и подтягивания на перекладине.

"Дети получили хороший опыт участия во Всероссийских соревнованиях. Важно заметить, что этот состав команды участвовал в состязаниях такого уровня впервые. Несмотря на мощную конкуренцию, ребята достойно представили наш регион. Безусловно, нам есть, над чем работать, что мы и будем делать в предстоящем учебном году при подготовке к очередной спартакиаде допризывной молодежи Тюменской области", - сказал руководитель делегации тюменского региона, сотрудники Центра "Аванпост" Роман Луняшин.

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# допризывная молодежь , спартакиада

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