Ямальские спасатели четыре часа искали в лесу потерявшуюся женщину

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Сотрудники "Ямалспаса" четыре часа вели поиски коренной жительницы тундры, которая потерялась в лесу в Тазовском районе, сообщает ИА "Север-пресс".

60-летняя женщина отстала от каслающего стада, а затем сбилась с пути. На ее поиски были направлены спасатели, чтобы найти женщину им понадобилось четыре часа. Потерявшуюся женщину обнаружили в удовлетворительном состоянии и доставили в поселок Тазовский.

В поисковой операции было задействовано 14 человек.