  • 5 июля 20185.07.2018четверг
  • USD63,2267
    EUR73,7097
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер восточный

Ямальские спасатели четыре часа искали в лесу потерявшуюся женщину

Происшествия, 18:10 05 июля 2018

фото www.mnr.gov.ru

Сотрудники "Ямалспаса" четыре часа вели поиски коренной жительницы тундры, которая потерялась в лесу в Тазовском районе, сообщает ИА "Север-пресс".

60-летняя женщина отстала от каслающего стада, а затем сбилась с пути. На ее поиски были направлены спасатели, чтобы найти женщину им понадобилось четыре часа. Потерявшуюся женщину обнаружили в удовлетворительном состоянии и доставили в поселок Тазовский.

В поисковой операции было задействовано 14 человек.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# женщина , поиск , спасатели , тундра , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:10 05.07.2018Ямальские спасатели четыре часа искали в лесу потерявшуюся женщину
17:32 05.07.2018В Новом Уренгое мужчина выпал из окна девятого этажа
16:49 05.07.2018В Свердловской области на пожаре погибли двое детей
15:32 05.07.2018Тюменский аферист исследовал месторождения философским способом