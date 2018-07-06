Исторический музей объявил конкурс рисунков и видеороликов, посвященных Ивану Тургеневу

Иван Тургенев/фото министерство культуры РФ Иван Тургенев/фото министерство культуры РФ

Конкурс рисунков и видеороликов, посвященный Ивану Тургеневу, проводится по двум номинациям: рисунок, выполненный в любой технике на выбор, и видеоролик длительностью не более одной минуты, сообщает Министерство культуры РФ.

В работах участников должны быть отражены их впечатления от посещения выставки "Тургенев. Время московское", яркие запомнившиеся экспонаты и образы.

В конкурсе могут участвовать все желающие. Работы принимаются до 18 сентября по адресу: 109012, Москва, Красная пл., 1, или на e-mail: visitor@shm.ru. Подведение итогов конкурса — до 24 сентября, награждение победителей пройдет в Историческом музее 28 сентября.

В Историческом музее проходят авторские и обзорные экскурсии по выставке "Тургенев. Время московское" с мастер-классами "Открытка с видами старой Москвы". 18 августа в ГИМе запланировано музейное занятие "Крестьяне и помещики в истории и литературе", в ходе которого прозвучат отрывки из произведений Ивана Тургенева. 8 сентября на лекции "История Москвы на страницах русского классика И.С. Тургенева" речь пойдет об эпохе и событиях, на фоне которых разворачиваются действия романов писателя.

21 сентября в рамках выставки "Тургенев. Время московское" состоится кинопоказ фильма "Ася" (режиссер Иосиф Хейфиц, 1977 год) по одноименной повести Тургенева. В мероприятии примут участие представители "Тургеневского общества в Москве", актриса Елена Коренева, киновед Андрей Апостолов.

22 сентября в Историческом музее пройдет лекция главного редактора издательства "Вече", историка и поэта Сергея Дмитриева "Иван Тургенев — дорога и судьба русского писателя". 29 сентября в ГИМе Мастерская Петра Фоменко представит отрывки из спектакля "Русский человек на rendez-vous" по повести "Вешние воды".