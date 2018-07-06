Воспитанников детского лагеря в Богандинском эвакуировали из-за учебного пожара

Фото ГУ МЧС России по Тюменской области Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Учебную пожарную эвакуацию для воспитанников второй смены летнего лагеря ДШИ "Фантазия" провели сотрудники МЧС в п. Богандинский, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

По замыслу учений возгорание произошло на первом этаже трехэтажного здания в непосредственной близости с основным эвакуационным выходом. Услышав сигнал тревоги, дети под руководством вожатых направились к эвакуационному выходу. Один человек не смог самостоятельно выйти на улицу. При помощи автолестницы спасатели эвакуировали пострадавшего из окна второго этажа.

После успешно проведенной эвакуации, дети смогли ознакомиться с пожарно-техническим вооружением автомобиля. Также ребятам разрешили потушить условный очаг пожара.

В настоящее время на территории Тюменской области работают 41 летних оздоровительных лагеря, 598 – пришкольных и 12 палаточных. В каждой смене лагерей сотрудники МЧС проводят по два занятия. На сегодняшний день проведено уже более тысячи противопожарных инструктажей и практических тренировок.