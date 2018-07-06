Маленькие ишимцы проглотили железные деньги и были спасены

Фото ОКБ № 2 Фото ОКБ № 2

Хирурги ишимской областной больницы № 4 помогли двум детям, которые проглотили двухрублевые монеты. Оба ребенка были доставлены в больницу с болями в животе. Один из мальчиков, возвращаясь на велосипеде из магазина, решил сдачу положить в рот, потому что в одежде не было карманов. На первой же кочке он случайно проглотил два рубля.

К счастью, родители вовремя обратились к докторам, и обоим мальчикам повезло - им провели эндоскопическое вмешательство и вытащили монеты. Операция по удалению инородного предмета проходила без разрезов с помощью эндоскопа через рот, сообщает пресс-служба областной больницы № 4.

"Если эндоскопически удалить инородное тело не удалось, выполняется полостное хирургическое вмешательство, что всегда травматичнее для организма, - рассказывает заведующий хирургическим отделением Максим Мальцев. - Проводится также лапароскопическое хирургическое вмешательство. Оно отличается от полостного тем, что не надо делать большой разрез на передней брюшной стенке, а через небольшие отверстия в брюшную полость вводятся лапароскоп и специальные хирургические инструменты, которыми работают хирурги. Метод хирургического вмешательства выбирает хирург в зависимости от того, где находится инородное тело, каковы его форма и размеры, с учетом состояния ребенка.".

Врач напомнил, что иногда дети скрывают факт проглатывания. А это может привести к серьезному повреждению стенки кишечника.

Инна Кондрашкина