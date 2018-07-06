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Тюменская область вошла в первую группу регионов по открытости бюджетных данных

Общество, 18:05 06 июля 2018

nifi.ru

Тюменская область вошла в первую группу регионов по открытости бюджетных данных в рейтинге субъектов РФ, составленном научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) Минфина России, сообщается на сайте НИФИ.

Рейтинг субъектов по уровню открытости бюджетных данных составляется в соответствии с этапами бюджетного процесса. Подведены итоги оценки уровня открытости бюджетных данных в 2018 году по разделам "Первоначально утвержденный бюджет" и "Публичные сведения о деятельности государственных учреждений субъекта РФ". В Тюменской области открытость бюджетных данных по этим разделам находится на очень высоком уровне.

Так, по разделу "Первоначально утвержденный бюджет" Тюменская область набрала 11 из 12 возможных баллов.

По разделу "Публичные сведения о деятельности государственных учреждений субъекта РФ" регион набрал максимальное количество баллов.

Оценка уровня открытости бюджетных данных в субъектах РФ осуществляется научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России ежегодно. Основой для ее проведения является доходчивая и понятная для самых широких кругов населения с различным уровнем компетенции информация, размещенная в открытом доступе в Интернете.

По результатам оценки составляется рейтинг субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных, при проведении которого рассматривается, какая информация о них и в каком объеме предоставляется обществу. Кроме того, оценивается ее полезность, доступность и актуальность.

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# НИФИ , рейтинг

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