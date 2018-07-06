Легкоатлетическое признание в любви Тюмени анонсировало первый полумарафон "Стального характера"

"Стальной характер". Фото ИА "Тюменская линия" "Стальной характер". Фото ИА "Тюменская линия"

Эстафета по маршруту "Я люблю Тюмень" стартовала от площади Солнца 6 июля.

Шесть тюменских легкоатлетов, передавая друг другу трекер, пробежали 21,5 км. Трасса прошла по центральным улицам Тюмени: от ул. Камышинской до ул. Пермякова и от ул. Республики до ул. 50 лет ВЛКСМ. Спортсмены по очереди пробежали очертания букв, в результате чего в трекере высветилась фраза "Я люблю (сердечко) ТМН".

Легкоатлетическое признание в любви призвало тюменцев поучаствовать в грядущем полумарафоне "Стальной характер". Тюменский забег организуют впервые, рассказал куратор программы "Здравый смысл", депутат тюменской гордумы Андрей Потапов.

"Бег в Тюмени развивается, его поклонников становится все больше и больше. В Тюмени строятся парки, строятся беговые дорожки – растет спрос на занятия бегом. Появилось много клубов любителей бега. Мы не могли обойти стороной эту тюменскую тенденцию, потому включили в программу "Здравый смысл" полумарафон. Заявки на участие подтвердили 22 региона, в том числе ребята из Казахстана", – рассказал Андрей Потапов.

"Стальной характер". Фото ИА "Тюменская линия" "Стальной характер". Фото ИА "Тюменская линия"

Среди участниц пробует свои силы кмс на 100 метров с барьерами, призер Всероссийских соревнований по легкой атлетике среди юниоров Лилия Воронина. "В юности я профессионально занималась бегом. Юность прошла, а любовь к бегу осталась. Наш клуб "Air Тюмень" участвует в забеге. Для этого нужны большое желание, тренировки и цель! Я ставлю цель – пробежать марафон, но начну как раз с полумарафона", - мечтает спортсменка.

Координаторами проекта и участниками забега-флешмоба также стали мастер спорта, чемпион России 2013 года по легкой атлетике Владислав Литченко и кмс по легкой атлетике, призер Всероссийских соревнований, чемпионатов УФО Максим Важенин. Профессионалы заявляют: крайне важна предварительная подготовка, а перед забегом – разминка.

"Я не расстаюсь с бегом уже одиннадцать лет. Подобные дистанции бегал – 10 километров, 15 километров, а вот полумарафон еще не довелось бежать, - рассказал Максим Важенин. - Наш полумарафон сертифицирован комиссаром АИМС. Нечасто мероприятия по бегу проходят в нашем городе. Мы хотим популяризировать это в Тюмени. Желающих поучаствовать очень много".

14 июля в 19 часов около трех тысяч участников стартуют на тюменской набережной (со стороны ул. Челюскинцев). Они попробуют преодолеть три дистанции тюменского полумарафона: дистанции 5 км, 10 км либо 21,1 км.

Старт будет от Центральной площади по ул. Республики до строительного института ТИУ. Атлеты свернут на ул. Ямскую, затем по ул. Казанской между легкоатлетическим манежем и СК "Зодчий" вернутся на ул. Луначарского и по ул. Ленина добегут к стартовой. "Один круг – это первая дистанция, два круга – вторая, а четыре круга – наш полумарафон", - пояснил Важенин.

Желающих испытать характер на сталь приглашают на тренировки. Регистрация – на сайте "Стальной характер".

"Стальной характер". Фото ИА "Тюменская линия" "Стальной характер". Фото ИА "Тюменская линия"

Лина Орлова