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Творческие тюменцы попробуют снять кино

Общество, 18:24 07 июля 2018

mirkino-belebey.ru

Центр развития региональных медиа и кино Медиаполис запускает проект "Снять за 72 часа". Профессиональный конкурс пройдет в областной столице в период с 18 по 22 июля. Организаторы обещают полное погружение в кинопроцесс.

"Снять за 72 часа" – проект, где можно стать участником настоящей съемочной команды, с которой нужно будет за один день написать сценарий и за три дня снять и смонтировать фильм. Кроме того, проект предполагает и информационно-образовательный блок, сообщает "Мой портал".

Соб. инф.

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