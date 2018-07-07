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В Тюмени на улице Голышева на месяц ограничат движение

Общество, 12:45 07 июля 2018

Фото департамента дорожной инфраструктуры и транспорта

Движение транспорта ограничат в Тюмени на ул. Голышева, 24а, в районе от дома № 22 до дома № 35, с 17 июля по 17 августа.

Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничение связано со строительно-монтажными работами по прокладке инженерных коммуникаций сетей водоотвода, в том числе устройство камеры и сетей канализации на объекте капитального строительства.

Пути объезда - по ул. Сидора Путилова и межквартальным проездам.

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# ограничение движения

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