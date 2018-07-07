Денис Спицов провел разминку "Здравого смысла" для участников тюменского полумарафона

Трехкратный призер Олимпийских игр 2018 года Денис Спицов провел вечернюю пробежку на тюменской набережной накануне первого тюменского полумарафона "Здравый смысл".

После забега знаменитый лыжник дал советы по тренировкам. "Чтобы держать себя в форме, можно использовать подручные средства. Приведу в пример наш первый сбор в Крыму. У нас не было там тренажерного зала, поэтому мы просто использовали камни – прыжки, нагрузка на руки с камнями и так далее. Также дома можно придумать много различных упражнений – те же отжимания, прыжки на месте с разворотом. Главное - захотеть", – уверен спортсмен.

Как только завершилась разминка, любители спорта разошлись по площадкам – легкая атлетика, бокс, кроссфит, Les Mills, детский "Здравый смысл". После спортивных занятий Денис Спицов поучаствовал в массовых приседаниях.

"Я впервые посещаю это мероприятие. Это очень крутая идея – проводить бесплатные тренировки. На вручении диплома глава Тюменского района Светлана Иванова сказала, что в регионе каждый третий занимается спортом. И здесь я вижу, что это действительно так. Это круто. Такие проекты нужно поддерживать. Очень приятно, что много людей приходит позаниматься спортом", – поделился впечатлениями Денис Спицов.

Комплексная программа популяризации и пропаганды здорового образа жизни в Тюмени и Тюменской области "Здравый смысл" проводится при поддержке правительства Тюменской области. Узнать более подробную информацию можно на официальном сайте проекта.

Соб. Инф.