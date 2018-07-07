Александр Моор поздравил Армизонский район с 95-летним юбилеем

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Турнир косарей стал изюминкой празднования 95-летнего юбилея Армизонского района. Почетным гостем праздника, который прошел на стадионе "Юность" в райцентре, стал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Армизонский район, если сравнивать его с другими муниципалитетами, не самый большой по площади и численности населения. Но у него есть свои преимущества и возможности. Здешние места славятся необычайной природной красотой. Не зря их называют краем трехсот озер. Но самое большое достояние района - это люди", - подчеркнул врио главы региона, поздравляя армизонцев с юбилеем муниципалитета.

На армизонский земле всегда жили самостоятельные и очень трудолюбивые люди, сказал Александр Моор. "В муниципалитете активно развивается малое предпринимательство, фермерские и личные подсобные хозяйства. Земледелие, животноводство и рыбоводство играют ведущую роль в экономике муниципалитета", - добавил он. Отметим, что в 2017 году армизонцы добились замечательного успеха - первыми в области завершили уборку зерновых, зернобобовых и технических культур.

"Армизонская земля рождает творческих, инициативных и неравнодушных людей. Жители района охотно участвуют во всех областных проектах. Каждый муниципалитет, каждый житель региона вкладывает свой труд и душу в развитие нашей родной Тюменской области. В ее достижениях есть значительная заслуга и жителей Армизонского района. Сегодня наша задача - сообща продолжить все начатые проекты, укреплять экономику и социальную сферу", - обратился к армизонцам врио губернатора.

Наша общая цель, чтобы каждый житель региона чувствовал, что жизнь меняется к лучшему, чтобы у любого человека была возможность реализовать свой предпринимательский, творческий и интеллектуальный потенциал, подчеркнул Александр Моор. "Я уверен, что все намеченные планы развития Армизонского района обязательно реализуются", - заявил врио главы региона.

Александр Моор вручил пяти жителям района благодарности губернатора Тюменской области за добросовестный труд. Семье Костюниных, отметившей в 2018 году золотую свадьбу, врио главы региона вручил памятную медаль.

Врио губернатора посетил тематическую выставку "Край трехсот озер". Затем Александр Моор побывал на "Улице мастеров", где познакомился с народными ремеслами, а также на турнире косарей, который открыли заместитель губернатора, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов и глава администрации Армизонского района Евгений Золотухин. В будущем эти соревнования могут стать туристическим брендом муниципалитета.

"У сельских жителей свой уклад, своя культура и история. Я тоже не на сто процентов городской человек - многие мои родственники жили и живут в деревнях, поэтому сельская жизнь знакома и мне. В последние годы все райцентры Тюменской области существенно преобразились. Это развивающиеся населенные пункты, которые постоянно благоустраиваются. Главное - у нас есть понимание, как создать на селе комфортную среду для жизни. И мы будем продолжать эту работу вместе с жителями", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко