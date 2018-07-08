Участники проекта "Шанс" побывали в Тюменской областной думе
#Шанс72. Фото организаторов
На экскурсии в Тюменской областной думе побывали участники социального проекта "Шанс". Подростки и их наставники познакомились с историей Дома Советов, посетили Большой зал заседаний, где любой желающий смог сделать селфи на трибуне - в роли докладчика или на месте спикера, сообщает "Мега".
Напомним, что социальный проект "Шанс" проходит в Тюмени в третий раз. В этом году в проекте участвуют 109 пар "наставник-подросток". Так же "Шанс" расширил географию, и теперь проходит в Ялуторовске. В 2018 году проект "Шанс" реализуется с использованием средств, предоставленных Фондом президентских грантов.
Подробную информацию о проекте можно найти в официальной группе во "Вконтакте" или на сайте.
Соб. инф.